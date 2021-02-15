Первый канал покажет соревнования женщин и пар в финале Кубка России в прямом телеэфире

Первый канал анонсировал трансляцию финала Кубка России по фигурному катанию, который пройдёт на столичной арене «Мегаспорт» с 27 февраля по 2 марта. 27 февраля фигуристы покажут короткие программы, 28-го состоятся произвольные прокаты. В остальные дни будут соревноваться юниоры.

Соревнования у женщин и в парном катании будут транслироваться в телевизионном эфире, а полностью турнир (включая выступления юниоров) будет доступен на сайте Первого канала.

Телетрансляции

27 февраля в 17:40, прямой эфир — Женщины. Пары. Короткая программа.

28 февраля в 17:40, прямой эфир — Женщины. Пары. Произвольная программа.

По итогам финала Кубка России окончательно определится состав сборной на чемпионат мира–2021 в Стокгольме (Швеция). На данный момент места в национальной команде гарантировали себе только чемпионы: Анна Щербакова, Михаил Коляда, Александра Степанова и Иван Букин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.