«Повезло тебе с хозяйкой». Алина Загитова поздравила с днём рождения свою собаку

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова поздравила с днём рождения свою собаку.
Щенка породы акита-ину подарили Загитовой японские заводчики после Олимпиады в Пхёнчхане, узнав мечте фигкристки завести такую собаку.
«Моей Масару сегодня 3 годика. С днём рождения, моя самая красивая, самая милая, самая пушистая и самая добрая собака на свете! За свои 3 годика ты уже побывала на различных съёмках, выставках, разных странах и городах, конференциях, на обложках журналов, на ледовых шоу и даже в Останкино… настоящая «бизнес-дог» (повезло тебе с хозяйкой). Но я тебя люблю просто за то, что ты есть и что ты со мной рядом. Будь здорова и счастлива в нашем доме», — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».
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