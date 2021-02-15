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«Повезло тебе с хозяйкой». Алина Загитова поздравила с днём рождения свою собаку

«Повезло тебе с хозяйкой». Алина Загитова поздравила с днём рождения свою собаку
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова поздравила с днём рождения свою собаку.

Щенка породы акита-ину подарили Загитовой японские заводчики после Олимпиады в Пхёнчхане, узнав мечте фигкристки завести такую собаку.

«Моей Масару сегодня 3 годика. С днём рождения, моя самая красивая, самая милая, самая пушистая и самая добрая собака на свете! За свои 3 годика ты уже побывала на различных съёмках, выставках, разных странах и городах, конференциях, на обложках журналов, на ледовых шоу и даже в Останкино… настоящая «бизнес-дог» (повезло тебе с хозяйкой). Но я тебя люблю просто за то, что ты есть и что ты со мной рядом. Будь здорова и счастлива в нашем доме», — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».

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