Супруга Евгения Плющенко подала заявку на регистрацию бренда «Гном Гномыч»

Продюсер Яна Рудковская рассказала, что подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявку на регистрацию бренда «Гном Гномыч».
«Я подала заявку на регистрацию этого бренда, потому что считаю, что он должен принадлежать людям, которые его придумали и раскрутили, и, по-моему, понятно, кто это. Я считаю, что мы имеем на него приоритетное право. Это делается не только для защиты наших прав на бренд, но пока я не буду говорить подробности. Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь», — приводит слова Рудковской Агентство городских новостей «Москва».
Гном Гномыч — прозвище, которое с рождения дали своему восьмилетнему сыну Александру Рудковская и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
Заявка на регистрацию бренда «Гном Гномыч», согласно данным Роспатента, подана 9 февраля 2021 года. Согласно заявке, после регистрации товарный знак позволит производить и продавать под этим брендом парфюмерию, косметику и бальзамы, холодное оружие и столовые приборы, украшения и канцтовары, одежду и сумки из кожи, мебель и украшения из оленьих рогов, одежду и обувь, игрушки и спортивный инвентарь, включая теннисные ракетки, продукты, напитки, а также заниматься под этим брендом строительством, рекламой и воспитанием детей. Также под торговой маркой «Гном Гномыч» Яна Рудковская сможет открыть ресторан.
Ранее сообщалось, что бизнесмен Шухрат Рахимов подавал заявку на регистрацию бренда «Гном-гномыч» для производства одежды.
- 15 февраля 2021
-
22:32
-
21:39
-
19:53
-
19:30
-
19:14
-
17:37
-
16:28
-
10:07
-
10:05
-
09:56
-
00:45
-
00:16
- 14 февраля 2021
-
23:51
-
22:07
-
16:05
-
12:25
- 13 февраля 2021
-
22:42
-
21:12
-
21:02
-
14:56
-
11:51
-
09:30
-
00:49
- 12 февраля 2021
-
23:36
-
23:14
-
14:11
-
09:33
-
08:39
- 11 февраля 2021
-
22:34
-
19:28
-
18:04
-
13:03
-
12:57
-
11:18
-
10:26