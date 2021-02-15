Супруга Евгения Плющенко подала заявку на регистрацию бренда «Гном Гномыч»

Продюсер Яна Рудковская рассказала, что подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявку на регистрацию бренда «Гном Гномыч».

«Я подала заявку на регистрацию этого бренда, потому что считаю, что он должен принадлежать людям, которые его придумали и раскрутили, и, по-моему, понятно, кто это. Я считаю, что мы имеем на него приоритетное право. Это делается не только для защиты наших прав на бренд, но пока я не буду говорить подробности. Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь», — приводит слова Рудковской Агентство городских новостей «Москва».

Гном Гномыч — прозвище, которое с рождения дали своему восьмилетнему сыну Александру Рудковская и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Заявка на регистрацию бренда «Гном Гномыч», согласно данным Роспатента, подана 9 февраля 2021 года. Согласно заявке, после регистрации товарный знак позволит производить и продавать под этим брендом парфюмерию, косметику и бальзамы, холодное оружие и столовые приборы, украшения и канцтовары, одежду и сумки из кожи, мебель и украшения из оленьих рогов, одежду и обувь, игрушки и спортивный инвентарь, включая теннисные ракетки, продукты, напитки, а также заниматься под этим брендом строительством, рекламой и воспитанием детей. Также под торговой маркой «Гном Гномыч» Яна Рудковская сможет открыть ресторан.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Шухрат Рахимов подавал заявку на регистрацию бренда «Гном-гномыч» для производства одежды.