Елизавета Туктамышева рассказала, когда у неё появились мысли закончить карьеру

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева призналась, что в 2017 году могла завершить карьеру.

«У меня были мысли, думаю, как у любого спортсмена, просто закончить карьеру, но предать тренера, который вложил душу в тебя, который сам развивается, и ты знаешь, что это один из самых лучших тренеров в мире, было бы очень глупо, мне кажется. Я бы себе точно не простила такое. Мишин навсегда. Мысли даже не в олимпийские сезоны были, постолимпийские у меня нормально идут.

Вот, наверное, в 2017-м, когда у меня было два года посредственного катания, грубо говоря, я не знала, смогу ли я что-то сделать ещё, и вот тогда у меня были моменты — может быть, это всё, на что я способна, и фигурное катание уже шагнуло вперёд?

Мне кажется, пока я не прыгну четверной чисто в произвольной программе и дальше не докатаю чисто, я не закончу. Мне нужно это сделать, потому что я знаю, что это возможно. Думаю, что до Олимпиады 100%, а после Олимпиады посмотрим. Но тело пока говорит: катайся, Лиза, всё нормально», — сказала Туктамышева в интервью YouTube-каналу Василия Конова.