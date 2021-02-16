Елизавета Туктамышева рассказала, когда у неё появились мысли закончить карьеру

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева призналась, что в 2017 году могла завершить карьеру.
«У меня были мысли, думаю, как у любого спортсмена, просто закончить карьеру, но предать тренера, который вложил душу в тебя, который сам развивается, и ты знаешь, что это один из самых лучших тренеров в мире, было бы очень глупо, мне кажется. Я бы себе точно не простила такое. Мишин навсегда. Мысли даже не в олимпийские сезоны были, постолимпийские у меня нормально идут.
Вот, наверное, в 2017-м, когда у меня было два года посредственного катания, грубо говоря, я не знала, смогу ли я что-то сделать ещё, и вот тогда у меня были моменты — может быть, это всё, на что я способна, и фигурное катание уже шагнуло вперёд?
Мне кажется, пока я не прыгну четверной чисто в произвольной программе и дальше не докатаю чисто, я не закончу. Мне нужно это сделать, потому что я знаю, что это возможно. Думаю, что до Олимпиады 100%, а после Олимпиады посмотрим. Но тело пока говорит: катайся, Лиза, всё нормально», — сказала Туктамышева в интервью YouTube-каналу Василия Конова.
- 16 февраля 2021
-
10:25
-
09:36
- 15 февраля 2021
-
22:32
-
21:39
-
19:53
-
19:30
-
19:14
-
17:37
-
16:28
-
10:07
-
10:05
-
09:56
-
00:45
-
00:16
- 14 февраля 2021
-
23:51
-
22:07
-
16:05
-
12:25
- 13 февраля 2021
-
22:42
-
21:12
-
21:02
-
14:56
-
11:51
-
09:30
-
00:49
- 12 февраля 2021
-
23:36
-
23:14
-
14:11
-
09:33
-
08:39
- 11 февраля 2021
-
22:34
-
19:28
-
18:04
-
13:03
-
12:57