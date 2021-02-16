Туктамышева ответила на вопрос о дружбе в женском фигурном катании
Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева выразила мнение, что в женском фигурном катании дружба между спортсменками возможна.
«Да. Почему нет? Я прекрасно общаюсь со Стасей Константиновой, если бы были девочки ещё постарше, я бы с ними, как вот с Леной, как с Аделиной, как с Юлей (Радионовой, Сотниковой и Липницкой. — Прим. «Чемпионата»). У нас такая классная компания была!
Если бы были девочки постарше, я бы с ними с удовольствием общалась, а так я больше с мамами общаюсь, мне кажется (смеётся)», — рассказала Елизавета Туктамышева в интервью YouTube-каналу Василия Конова.
Ранее Елизавета Туктамышева рассказала, когда у неё впервые появились мысли о завершении карьеры.
Елизавета Туктамышева рассказала, когда у неё появились мысли закончить карьеру
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