Туктамышева ответила на вопрос о дружбе в женском фигурном катании

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева выразила мнение, что в женском фигурном катании дружба между спортсменками возможна.

«Да. Почему нет? Я прекрасно общаюсь со Стасей Константиновой, если бы были девочки ещё постарше, я бы с ними, как вот с Леной, как с Аделиной, как с Юлей (Радионовой, Сотниковой и Липницкой. — Прим. «Чемпионата»). У нас такая классная компания была!

Если бы были девочки постарше, я бы с ними с удовольствием общалась, а так я больше с мамами общаюсь, мне кажется (смеётся)», — рассказала Елизавета Туктамышева в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

Ранее Елизавета Туктамышева рассказала, когда у неё впервые появились мысли о завершении карьеры.