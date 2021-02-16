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Туктамышева: женское тело — это прекрасно. Можно где-то какую-то часть показать

Туктамышева: женское тело — это прекрасно. Можно где-то какую-то часть показать
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Чемпионка мира и Европы 2015 года россиянка Елизавета Туктамышева рассказала, как относится к сексуальности в фигурном катании. Напомним, после показательного номера Toxic с элементами стриптиза на чемпионате мира у спортсменки резко выросло число подписчиков в «Инстаграме».

«Таких всплесков не было больше, то есть эффект был намного круче, чем я ожидала. Такого больше не повторилось. Не знаю, что нужно сделать, чтобы такое повторить, чтобы это могли показывать на телеэкране (улыбается). Ну я и не собираюсь такое делать.

Что касается сексуальности и какой-то откровенности, я уже, мне кажется, не раз в интервью говорила, что женское тело — это прекрасно и не вижу ничего плохого в том, чтобы где-то какую-то часть показать. Я же не выхожу абсолютно голая на лёд, это всё в рамках какого-то приличия всё-таки», — рассказала Туктамышева в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

Туктамышева ответила на вопрос о дружбе в женском фигурном катании
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