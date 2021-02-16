Михаил Коляда не примет участия в финале Кубка России по фигурному катанию

Трёхкратный чемпион России в мужском одиночном катании Михаил Коляда не выступит в финале Кубка России, информирует ТАСС, ссылаясь на генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России Александра Когана.
«Коляда не выступит в финале Кубка России. Спортсмен заявлен на международный турнир в Гааге», — сообщил Коган.
Международный турнир Challenge Cup в Гааге (Нидерланды) пройдет с 25 по 28 февраля.
Напомним, что по итогам чемпионата России в Челябинске путёвки на чемпионат мира по фигурному катанию получили только обладатели золотых медалей. В одиночном катании это Коляда и Анна Щербакова, у танцевальных дуэтов – Александра Степанова и Иван Букин, у спортивных пар – Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Остальные квоты будут заполнены по итогам финала Кубка России.
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