Росляков поделился подробностями о формировании пары Павлюченко и Ходыкина

Сергей Росляков, тренер российских фигуристов Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина, рассказал, как сформировался их дуэт.
«Всё просто: как-то я ехал в метро, увидел Дашу, подошёл к ней и спросил, не хочет ли она заняться парным фигурным катанием? Шутка. На самом деле, когда наш Денис остался без партнерши, он продолжил тренироваться и верил в продолжение карьеры. Я ходил по каткам и просил разных тренеров помочь найти фигуристку для очень хорошего парника. Тренер Анастасия Казакова дала контакты Даши и её мамы. Сказала: «Девочка закончила со спортом полгода назад, но она очень талантлива, попробуй пообщаться!». Я позвонил, пригласил на просмотр. Она, кстати, сразу показала целеустремленность — спросила, что надо сделать, чтобы остаться в группе. Так образовался дуэт с Денисом, а дальнейшая их история всем известна.
Пугало ли меня, что фигуристка долго не тренировалась и не имела опыта в парном катании? Абсолютно нет. Мы с Сергеем Владимировичем Доброскоковым умеем хорошо научить одиночников парному мастерству, синхронности. Зная алгоритм работы, когда всё поставлено на поток, можно добиться высокого результата в максимально короткие сроки. Таких примеров у нас много. Даша с Денисом встали в пару в середине мая 2016 года, а уже в сентябре выступали на этапах «Кубка России», — приводит слова Рослякова «Матч ТВ».
- 17 февраля 2021
-
01:26
- 16 февраля 2021
-
23:09
-
18:28
-
18:10
-
14:26
-
11:15
-
10:25
-
09:36
- 15 февраля 2021
-
22:32
-
21:39
-
19:53
-
19:30
-
19:14
-
17:37
-
16:28
-
10:07
-
10:05
-
09:56
-
00:45
-
00:16
- 14 февраля 2021
-
23:51
-
22:07
-
16:05
-
12:25
- 13 февраля 2021
-
22:42
-
21:12
-
21:02
-
14:56
-
11:51
-
09:30
-
00:49
- 12 февраля 2021
-
23:36
-
23:14
-
14:11
-
09:33