Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Росляков поделился подробностями о формировании пары Павлюченко и Ходыкина

Росляков поделился подробностями о формировании пары Павлюченко и Ходыкина
Фигурное катание / Чемпионат России 0
Аудио-версия:

Сергей Росляков, тренер российских фигуристов Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина, рассказал, как сформировался их дуэт.

«Всё просто: как-то я ехал в метро, увидел Дашу, подошёл к ней и спросил, не хочет ли она заняться парным фигурным катанием? Шутка. На самом деле, когда наш Денис остался без партнерши, он продолжил тренироваться и верил в продолжение карьеры. Я ходил по каткам и просил разных тренеров помочь найти фигуристку для очень хорошего парника. Тренер Анастасия Казакова дала контакты Даши и её мамы. Сказала: «Девочка закончила со спортом полгода назад, но она очень талантлива, попробуй пообщаться!». Я позвонил, пригласил на просмотр. Она, кстати, сразу показала целеустремленность — спросила, что надо сделать, чтобы остаться в группе. Так образовался дуэт с Денисом, а дальнейшая их история всем известна.

Пугало ли меня, что фигуристка долго не тренировалась и не имела опыта в парном катании? Абсолютно нет. Мы с Сергеем Владимировичем Доброскоковым умеем хорошо научить одиночников парному мастерству, синхронности. Зная алгоритм работы, когда всё поставлено на поток, можно добиться высокого результата в максимально короткие сроки. Таких примеров у нас много. Даша с Денисом встали в пару в середине мая 2016 года, а уже в сентябре выступали на этапах «Кубка России», — приводит слова Рослякова «Матч ТВ».

На ЧМ по фигурному катанию во время награждения россиян будет звучать музыка Чайковского
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021