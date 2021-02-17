Росляков поделился подробностями о формировании пары Павлюченко и Ходыкина

Сергей Росляков, тренер российских фигуристов Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина, рассказал, как сформировался их дуэт.



«Всё просто: как-то я ехал в метро, увидел Дашу, подошёл к ней и спросил, не хочет ли она заняться парным фигурным катанием? Шутка. На самом деле, когда наш Денис остался без партнерши, он продолжил тренироваться и верил в продолжение карьеры. Я ходил по каткам и просил разных тренеров помочь найти фигуристку для очень хорошего парника. Тренер Анастасия Казакова дала контакты Даши и её мамы. Сказала: «Девочка закончила со спортом полгода назад, но она очень талантлива, попробуй пообщаться!». Я позвонил, пригласил на просмотр. Она, кстати, сразу показала целеустремленность — спросила, что надо сделать, чтобы остаться в группе. Так образовался дуэт с Денисом, а дальнейшая их история всем известна.



Пугало ли меня, что фигуристка долго не тренировалась и не имела опыта в парном катании? Абсолютно нет. Мы с Сергеем Владимировичем Доброскоковым умеем хорошо научить одиночников парному мастерству, синхронности. Зная алгоритм работы, когда всё поставлено на поток, можно добиться высокого результата в максимально короткие сроки. Таких примеров у нас много. Даша с Денисом встали в пару в середине мая 2016 года, а уже в сентябре выступали на этапах «Кубка России», — приводит слова Рослякова «Матч ТВ».

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