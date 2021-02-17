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Плющенко показал видео 2010 года, где он исполнил каскад из двух сложнейших прыжков

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко на своей официальной странице в «Инстаграме» поделился с подписчиками видео 2010 года, на котором он исполнил два сложных прыжка: аксель в три с половиной оборота и четверной тулуп.

Видеозапись можно посмотреть на официальной странице Плющенко в «Инстаграме».

38-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.

Ранее жена Евгения, продюсер Яна Рудковская рассказала, что подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявку на регистрацию бренда «Гном Гномыч».