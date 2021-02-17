Боброва поделилась подробностями, как она с Соловьёвом начинала сотрудничество с Жулиным

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва, выступавшая в паре с Дмитрием Соловьёвом, рассказала, как началось сотрудничество их дуэта с известным тренером, призёром Олимпийских игр Александром Жулиным.

«Решение поменять тренеров исходило от Димы. Мне изначально казалось, что результаты у нас нормальные, а какие-то проблемы я списывала на наши собственные ошибки. Дима же почувствовал, что мы стопоримся и готовы на большее. И когда он пришёл ко мне с этой мыслью, я почувствовала, что согласна с ним. Потому что в свои 22 года, уже имея медали чемпионатов Европы и несколько титулов чемпионов России, я поняла, что хочу вносить свои предложения и пожелания, в каких-то моментах иметь своё мнение. Это касается и постановок программ, и хореографии, и шагов. Ведь раньше мне даже в костюмах всегда диктовали — в этом ты будешь кататься, а нравится или нет, особо не спрашивали. С переходом к Александру Жулину это изменилось.

Как раз совпало, что от Александра Жулина в тот момент ушли две сильные пары — Пешала — Бурза и Ильиных — Кацалапов. И вот Дима говорит: слушай, это отличная команда. Там Сергей Петухов, Олег Волков, Пётр Дурнев, Дмитрий Ионов. С кем-то из них я работала уже, с кем-то нет, но мне было очень интересно попробовать что-то новое.

Жулин пригласил нас, так скажем, на собеседование к себе домой, чтобы посмотреть на нас и пообщаться.

Он, видимо, уже с Димой до этого общался и видел его как партнёра. Поэтому именно меня попросил показать положение выезда и бегового назад — потянул меня, ногу поднял, посмотрел мои особенности какие-то, которые ему как тренеру были важны, и произнёс фразу: «Ну это мы исправим». Потом посадил нас слушать музыку, сказав, что, как ему кажется, нам она очень подойдёт. Тогда мы первый раз услышали «Man with a harmonica» и просто влюбились в неё, потому что ничего подобного до этого никогда не катали. Александр увидел наши горящие глаза. Так и началось наше сотрудничество. Когда мы первый раз вышли на тренировку, спортивная злость и интерес ко всему новому зашкаливали. Мы поехали на первый старт, и я помню, как тренер позже рассказал, что люди у него спрашивали — это вообще кто? Многие нас просто не узнали. Вроде по списку Боброва — Соловьёв, но на деле другая пара. Это было очень приятно. Мы поняли, что сделали правильный выбор. С этой программой в первый сезон у Жулина мы выиграли чемпионат Европы и бронзу на мире», — цитирует Боброву «Матч ТВ».