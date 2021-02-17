«Мы снова вместе». Соловьёв показал фото с Бузовой

Олимпийский чемпион 2014 года в танцах на льду Дмитрий Соловьёв на своей официальной странице в «Инстаграме» анонсировал совместное участие с известной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой в гала-шоу «Ледниковый период». Напомним, в популярном проекте Первого канала Соловьёв и Бузова были партнёрами.
«И мы снова вместе, снова на горячем льду. Дорогие друзья, нам с Ольгой Бузовой нужна ваша помощь в выборе номера, который уже совсем скоро, 7 марта, покажем для вас в ледовом дворце «Мегаспорт» на Ходынском Поле в Москве.
А 8 марта смотрите его на Первом канале. Какой номер запомнился больше всего?» — написал Соловьёв.
Посмотреть фотографии можно на официальной странице Соловьёва в «Инстаграме».
Гала-шоу проекта «Ледниковый период» состоится 7 марта 2021 года во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Режиссёр-постановщик проекта — призёр Олимпийских игр Илья Авербух.
- 17 февраля 2021
-
23:04
-
22:43
-
19:58
-
18:12
-
17:16
-
01:26
- 16 февраля 2021
-
23:09
-
18:28
-
18:10
-
14:26
-
11:15
-
10:25
-
09:36
- 15 февраля 2021
-
22:32
-
21:39
-
19:53
-
19:30
-
19:14
-
17:37
-
16:28
-
10:07
-
10:05
-
09:56
-
00:45
-
00:16
- 14 февраля 2021
-
23:51
-
22:07
-
16:05
-
12:25
- 13 февраля 2021
-
22:42
-
21:12
-
21:02
-
14:56
-
11:51
-
09:30