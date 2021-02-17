«Мы снова вместе». Соловьёв показал фото с Бузовой

Олимпийский чемпион 2014 года в танцах на льду Дмитрий Соловьёв на своей официальной странице в «Инстаграме» анонсировал совместное участие с известной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой в гала-шоу «Ледниковый период». Напомним, в популярном проекте Первого канала Соловьёв и Бузова были партнёрами.



«И мы снова вместе, снова на горячем льду. Дорогие друзья, нам с Ольгой Бузовой нужна ваша помощь в выборе номера, который уже совсем скоро, 7 марта, покажем для вас в ледовом дворце «Мегаспорт» на Ходынском Поле в Москве.



А 8 марта смотрите его на Первом канале. Какой номер запомнился больше всего?» — написал Соловьёв.

Посмотреть фотографии можно на официальной странице Соловьёва в «Инстаграме».

Гала-шоу проекта «Ледниковый период» состоится 7 марта 2021 года во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Режиссёр-постановщик проекта — призёр Олимпийских игр Илья Авербух.