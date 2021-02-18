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Анна Щербакова и Александра Трусова не выступят в финале Кубка России

Анна Щербакова и Александра Трусова не выступят в финале Кубка России
Фигурное катание / Кубок России 0
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Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова не примут участия в финале Кубка России, который пройдёт в Москве с 26 февраля по 2 марта. Об этом сообщается в документе на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Состав участников финала Кубка России (женское одиночное катание)

1. Валиева Камила — ЦСО «Самбо-70», отд. «Хрустальный», Москва
2. Гулякова Анастасия — СШОР «Звёздный лёд», Санкт-Петербург
3. Косторная Алёна — ЦСО «Самбо-70», отд. «Хрустальный», Москва
4. Нугуманова Елизавета — СШОР, Санкт-Петербург
5. Самодурова Софья — СШОР «Звёздный лёд», Санкт-Петербург
6. Талалайкина Мария — СШОР, Санкт-Петербург
7. Тараканова Анастасия — СК «Армия фигурного катания», Москва
8. Туктамышева Елизавета — СШОР «Звёздный лёд», Санкт-Петербург
9. Усачёва Дарья — ЦСО «Самбо-70», отд. «Хрустальный», Москва
10. Фролова Анна — СШОР ЦСКА им. С.А. Жука, Москва
11. Хромых Майя — ЦСО «Самбо-70», отд. «Хрустальный», Москва
12. Цибинова Ксения — СШОР ЦСКА им. С.А. Жука, Москва

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