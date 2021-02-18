Елизавета Туктамышева: ребята, скоро будет огонь!

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева оставила интригующее сообщение в своём «инстаграме».
«Ребята, скоро будет огонь! Всё узнаете через некоторое время. Как думаете, про что я?» — написала Туктамышева.
Пост доступен в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.
На прошедшем в Челябинске чемпионате России по фигурному катанию Елизавета заняла седьмое место.
В ноябре Туктамышева выиграла Гран-при России. В начале декабря фигуристка заразилась коронавирусом, из-за чего была вынуждена пропустить пятый этап Кубка России. Елизавета также является бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года, серебряный призёром командного чемпионата мира 2015 года, победительницей финала Гран-при сезона-2014/2015, чемпионкой России 2013 года.
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