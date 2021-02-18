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«Огнище-е-е!» Подписчики оценили селфи Алины Загитовой в коротких шортах

«Огнище-е-е!» Подписчики оценили селфи Алины Загитовой в коротких шортах
Фигурное катание / Прочие турниры 0

В «инстаграме» команды олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой появилось свежее фото. На снимке спортсменка, одетая в топ и короткие шорты, позирует перед зеркалом.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» teamzagitova.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Огнище-е-е!»
«Пожар, Алинка, потрясающая девушка!»
«Красавица, такая уже взрослая».

Алина Загитова — победительница Олимпийских игр в Пхёнчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018). В декабре 2019 года Алина взяла перерыв в карьере. Она окончила школу и поступила в вуз на факультет журналистики. Осенью 2020 года спортсменка вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Кроме того Загитова участвует в шоу и показательных выступлениях.

Алина Загитова опубликовала эмоциональный пост после победы на Кубке Первого канала
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