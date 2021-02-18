Камила Валиева показала видео с фотосессии в красивом наряде
Российская фигуристка Камила Валиева на своей странице в «Инстаграме» выложила видео, в котором показано, как она позирует в рамках фотосессии для журнала La Personne, который освещает балет.
«Первая фотосессия для известного журнала о балете и искусстве La Personne с Алисой Аслановой. Балет всегда присутствует в моей жизни, кружит где-то рядом со мной. Надеюсь, что наша с ним связь станет теперь сильнее», — подписала она видео.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Камилы Валиевой.
Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту.
«Шикарно».
«Какая же ты красивая и нежная».
«Такой красоты в фигурном катании ещё не видел!»
«Божественная красота! Камила — прирождённая балерина».
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