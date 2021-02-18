Загитова устроила фотосессию в сильный мороз, обнажив ноги

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в «сториз» на своей официальной странице в «Инстаграме» разместила фото — при ярко выраженной минусовой температуре она стоит на улице лишь в одной майке и коротких шортах, прикрывшись пледом.

Фото: https://www.instagram.com/azagitova/

Алина Загитова — победительница Олимпийских игр в Пхёнчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018). В декабре 2019 года Алина взяла перерыв в карьере. Она окончила школу и поступила в вуз на факультет журналистики. Осенью 2020 года спортсменка вместе с Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Кроме того, Загитова участвует в шоу и показательных выступлениях.



За некоторое время до этого Алина размещала «сториз», где она стояла перед зеркалом в одном топе и коротких шортах.