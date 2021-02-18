Константинова поделилась подробностями перехода в академию «Ангелы Плющенко»

Российская фигуристка Станислава Константинова поделилась подробностями о переходе в академию «Ангелы Плющенко».
«На тот момент у них была заинтересованная команда. Они были готовы к работе. В принципе, это так и было. Мне предлагали хорошие условия в плане организации тренировочного процесса, и я видела заинтересованность во мне как в спортсменке. Пришла, и меня как холодным душем облили. Начала пахать и поняла, что тренировки в Санкт-Петербурге и Москве — разные вещи.
Почему не было результата? На самом деле результат был хороший. Особенно в плане того, как меня подвели к началу сезона. Конечно, сыграла роль моя гипермотивация и дикий энтузиазм. Но сотрудничество не сложилось, условия изменились», — сказала Константинова в интервью YouTube-каналу Андрея Лазукина.
Напомним, Константинова тренировалась в академии «Ангелы Плющенко» в группе Александра Волкова с февраля 2020 года. До этого Станислава проработала 10 лет под руководством Валентины Чеботарёвой.
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