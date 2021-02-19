Евгения Медведева приняла участие в съёмках шоу «Пой без правил» на ТНТ
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева стала участницей шоу телеканала ТНТ «Пой без правил».
Выпуск выйдет в эфир в воскресенье, 21 февраля. Начало — 19:00 мск.
Гостями выпуска также станут певицы Ольга Серябкина, Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) и Анна Седокова.
После зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгения перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. В сентябре 2020 года стало известно о возвращении Евгении к Тутберидзе.
Медведева является двукратной чемпионкой России (2016, 2017), двукратной победительницей финалов Гран-при (2015, 2016). Из-за проблем со спиной Евгения не выступила ни на одном этапе Кубка России нынешнего сезона.
Камила Валиева прыгнула четверной сальхов на тренировке. Евгения Медведева отреагировала
Рекомендуем вам
- 19 февраля 2021
-
00:32
- 18 февраля 2021
-
22:10
-
21:18
-
20:13
-
16:43
-
15:35
-
14:14
-
13:33
-
12:54
-
12:34
-
12:00
-
11:44
-
11:35
-
11:00
-
10:39
-
10:39
-
10:14
-
01:02
-
00:34
- 17 февраля 2021
-
23:04
-
22:43
-
19:58
-
18:12
-
17:16
-
01:26
- 16 февраля 2021
-
23:09
-
18:28
-
18:10
-
14:26
-
11:15
-
10:25
-
09:36
- 15 февраля 2021
-
22:32
-
21:39
-
19:53
Партнерский контент
Рекомендуем вам