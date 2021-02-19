Евгения Медведева приняла участие в съёмках шоу «Пой без правил» на ТНТ

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева стала участницей шоу телеканала ТНТ «Пой без правил».



Выпуск выйдет в эфир в воскресенье, 21 февраля. Начало — 19:00 мск.

Гостями выпуска также станут певицы Ольга Серябкина, Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) и Анна Седокова.



После зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгения перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. В сентябре 2020 года стало известно о возвращении Евгении к Тутберидзе.

Медведева является двукратной чемпионкой России (2016, 2017), двукратной победительницей финалов Гран-при (2015, 2016). Из-за проблем со спиной Евгения не выступила ни на одном этапе Кубка России нынешнего сезона.