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Евгения Медведева приняла участие в съёмках шоу «Пой без правил» на ТНТ

Евгения Медведева приняла участие в съёмках шоу «Пой без правил» на ТНТ
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева стала участницей шоу телеканала ТНТ «Пой без правил».

Выпуск выйдет в эфир в воскресенье, 21 февраля. Начало — 19:00 мск.

Гостями выпуска также станут певицы Ольга Серябкина, Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) и Анна Седокова.

После зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгения перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. В сентябре 2020 года стало известно о возвращении Евгении к Тутберидзе.

Медведева является двукратной чемпионкой России (2016, 2017), двукратной победительницей финалов Гран-при (2015, 2016). Из-за проблем со спиной Евгения не выступила ни на одном этапе Кубка России нынешнего сезона.

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