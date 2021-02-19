Татьяна Навка: новый день, новый цвет волос. Как вам моё небольшое преображение?

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка сообщила, что покрасила волосы в другой цвет.
«Новый день. Новый цвет волос. Новый настрой на весну и на праздничные выходные. Как вам моё небольшое преображение?» — написала Навка в своём «инстаграме».
Фотографии доступны в «инстаграме» Татьяны Навки.
В паре с Романом Костомаровым Татьяна — олимпийская чемпионка (2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). В дуэте с Николаем Морозовым Навка дважды выиграла чемпионат Беларуси (1997, 1998). В 2004 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта России. После победы на Играх в Турине Навка приняла решение завершить спортивную карьеру.
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