Елизавета Туктамышева оценила свои шансы выступить на ЧМ-2021 в Стокгольме

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева оценила свои шансы отобраться на чемпионат мира—2021 по итогам финала Кубка России.

«Было бы здорово там оказаться. Я постараюсь сделать всё возможное. Не знаю, в каком формате пройдёт турнир, для меня главное — хорошо откататься на финале Кубка и попасть туда. А лёд везде одинаков. Думаю, у меня неплохие шансы попасть на чемпионат мира, если всё пройдёт хорошо.

Я чувствую себя лучше, чем на чемпионате России. Потихоньку восстанавливаюсь, но до звенящей формы чуть-чуть не хватает. Постараюсь за оставшееся время добить до нужного состояния. Так что работаем.

Есть ли план попасть на Олимпиаду в Пекин? У меня цель — отобраться на Олимпийские игры и выступить там. Загадывать трудно. Желание точно есть, посмотрим, как пойдёт», — приводит слова Туктамышевой Eurosport.ru.