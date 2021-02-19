Первый канал покажет праздничное шоу «Ледниковый период» с Загитовой и Медведевой

Специально к 8 Марта Первый канал вместе с режиссёром и хореографом-постановщиком проекта Ильёй Авербухом готовят грандиозный гала-концерт на льду. Поклонники шоу «Ледниковый период» увидят полюбившихся участников десятого, юбилейного сезона: Ольгу Кузьмину и Александра Энберта, Яну Хохлову и Вячеслава Чепурченко, Регину Тодоренко и Романа Костомарова, Ольгу Бузову и Дмитрия Соловьёва, Оксану Домнину и Вольфганга Черни.

«Больше года мы нигде не выступали из-за пандемии. Это такое счастье – вернуться на лед с большим праздничным гала-концертом. За моей спиной тысячи различных ледовых шоу, но каждый раз я вхожу в эту реку с огромным волнением. Благодарю всех, кто нас поддерживает, и с нетерпением жду встречи с любимым зрителем», — приводит слова Авербуха пресс-служба Первого канала.

На арену московского дворца спорта «Мегаспорт» наряду с участниками проекта выйдут прославленные фигуристы — Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Албена Денкова и Максим Ставиский, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас. Также приглашены действующие члены сборной России по фигурному катанию: Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Елизавета Берестовская, Николай Колесников. Незабываемые номера готовят Алина Загитова и Евгения Медведева.

Дополнительный сюрприз для зрителей – фигуристы будут кататься под живые выступления известных российских исполнителей: Дианы Арбениной, Натальи Подольской и Владимира Преснякова, Анжелики Варум, Александра Панайотова, Алексея Воробьева, Мариам Мерабовой, Маши Зайцевой, Анны Большовой, Jony и других.

Проведут гала-шоу Алина Загитова и Алексей Ягудин. Эфир — 7 марта в 21:50 мск.