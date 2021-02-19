Алексей Ягудин спародировал тренера Татьяну Тарасову

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин спародировал своего тренера Татьяну Тарасову. Ягудин надел шубу, похожую на ту, в которой Тарасова стояла у бортика во время выступления учеников. Для создания образа Алексей использовал парик и очки.
«Алёшенька, сынок, я скучала. Иди ко мне на ручки, покачаю», — говорит Ягудин в ролике изменённым голосом.
Видео можно посмотреть на странице Алексея Ягудина в «Инстаграме».
Под руководством Тарасовой Ягудин стал тренироваться с сезона-1998/1999. Вместе с наставником Ягудин выиграл три из четырёх золотых медалей чемпионатов мира и олимпийское золото Игр 2002 года.
Учениками Тарасовой были Ирина Роднина и Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова, Марина Климова, Саша Коэн, Оксана Грищук, Андрей Букин, Евгений Платов, Мао Асада, Эван Лайсачек.
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