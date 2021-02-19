«15 лет моему голубому леопарду!» Навка показала фото оригинального танца на ОИ-2006

Татьяна Навка рассказала о событиях 15-летней давности, когда она в дуэте с Романом Костомаровым показала оригинальный танец на золотых Олимпийских играх в Турине (Италия).

В 2006 году фигуристы исполняли три танца — обязательный, оригинальный и произвольный. После первого лидировали итальянцы Барбара Фузар-Поли и Маурицио Маргальо. В оригинальном танце Маргальо упал, и россияне вышли на первое место, опережая американцев Танит Белбин и Бенджамина Агосто на полтора балла.

«15 лет нашему оригинальному танцу на льду олимпийского Турина и моему голубому леопарду! Да, бывает такое, что в начале пути сомнения, вопросы, неуверенность, страх мешают нам работать, но в итоге сила воли, упорство, желание и характер помогают нам победить.

Для нас было шоком, что после первого дня соревнований мы были вторыми, проигрывая итальянцам. Представляете, какой этот день был напряжённым, решающим и сложным для нас?! Но, как показала история, не только для нас, но и для большинства пар… Многие падали, совершали ошибки, причём часто на ровном месте. Разочарованием Турина в тот день, конечно же, было падение итальянцев, после которого они в турнирной таблице откатились слишком далеко, тем самым не оставив себе шансов бороться даже за пьедестал. Благо наш с Романом настрой был только на победу и характеры у нас боевые!

Красивая хореография, лёгкость катания, грация, пластика, заряд энергии и огонь в глазах — это всё о нём, о нашем оригинальном танце! Я его просто обожаю! Наша середина выступлений на ОИ-2006, где мы показали миру, что оригинальность, драйв и профессионализм нашей пары стоят только первого места!» — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».