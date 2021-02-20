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Евгения Медведева поздравила Даниила Медведева с выходом в финал Australian Open

Евгения Медведева поздравила Даниила Медведева с выходом в финал Australian Open
Фигурное катание 0
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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева поздравила российского теннисиста Даниила Медведева с выходом в финал Открытого чемпионата Австралии. Вчера, 19 февраля, Даниил вышел в финал турнира, обыграв представителя Греции Стефаноса Циципаса.

«Нереальный матч. Смотрите финал», — написал Медведев на своей странице в «Инстаграме».

«Поздравляю! Желаю победы в финале! Буду искренне переживать!» — прокомментировала публикацию Евгения.

Медведев впервые в карьере сыграет в финале Australian Open. Соперником 25-летнего россиянина в поединке за титул будет действующий чемпион первая ракетка мира серб Новак Джокович.

21-летняя Евгения Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы, двукратная победительница финала серии Гран-при.

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