«Место в сборной осталось одно». Тренер Алиева и Игнатова — об отборе ЧМ

Тренер Евгений Рукавицын, под руководством которого занимаются чемпион Европы Дмитрий Алиев и серебряный призёр чемпионата России Макар Игнатов, высказался на тему оставшегося вакантного места в мужском одиночном катании для участия в чемпионате мира — 2021 в Стокгольме (Швеция).



«Конкуренция в группе есть по умолчанию. Сейчас на льду царит хороший спортивный ажиотаж, но обстановка добрая. Я с ребятами лишь слегка коснулся этой темы, пожелав и себе, и им мудрости. Сейчас пока стоит отодвинуть момент соперничества как можно ближе к турниру, чтобы лишние факторы не мешали процессу подготовки. Важно отточить перед финалом мастерство до максимума, честно делать работу, не обременяя себя дополнительным давлением.



Рано или поздно все группы, претендующие на высокие результаты, сталкиваются с такого рода ситуациями, и к этому нужно относиться как к естественному процессу, к которому нужно подходить честно, открыто и мудро. Да, процесс понятен — место в сборной осталось одно, а претендентов на него немало. В их числе сейчас и мои дорогие и любимые спортсмены», — приводит слова Рукавицына ТАСС.



Отметим, что, победив в чемпионате России, участие в чемпионате мира себе гарантировал Михаил Коляда.

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