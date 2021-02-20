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«Меня часто взламывают». Трусова прокомментировала лайк комментария с критикой Тутберидзе

«Меня часто взламывают». Трусова прокомментировала лайк комментария с критикой Тутберидзе
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что непричастна к лайку комментария с жёсткой критикой в адрес Этери Тутберидзе, сделанного с её официальной страницы в «Инстаграме».

«Пользуюсь Интернетом, но в соцсети захожу только для того, чтобы сделать публикации. Мой аккаунт в «Инстаграме» очень часто взламывают. Только с ноября уже раз пять взламывали и «Инстаграм», и электронную почту. Но все, кто меня знает и были когда-то со мной знакомы, включая, думаю, Этери Георгиевну, знают, что я ничего не лайкаю и не комментирую», — рассказала Трусова в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Напомним, двукратная чемпионка мира среди юниоров оставила лайк под комментарием, где заслуженного тренера России Этери Тутберидзе назвали «мамой, которая публично лжёт и травит детей, когда они уходят».

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