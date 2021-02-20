«Меня часто взламывают». Трусова прокомментировала лайк комментария с критикой Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что непричастна к лайку комментария с жёсткой критикой в адрес Этери Тутберидзе, сделанного с её официальной страницы в «Инстаграме».
«Пользуюсь Интернетом, но в соцсети захожу только для того, чтобы сделать публикации. Мой аккаунт в «Инстаграме» очень часто взламывают. Только с ноября уже раз пять взламывали и «Инстаграм», и электронную почту. Но все, кто меня знает и были когда-то со мной знакомы, включая, думаю, Этери Георгиевну, знают, что я ничего не лайкаю и не комментирую», — рассказала Трусова в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
Напомним, двукратная чемпионка мира среди юниоров оставила лайк под комментарием, где заслуженного тренера России Этери Тутберидзе назвали «мамой, которая публично лжёт и травит детей, когда они уходят».
- 20 февраля 2021
-
13:37
-
13:34
-
13:14
-
10:13
-
09:23
- 19 февраля 2021
-
21:09
-
20:27
-
20:02
-
18:26
-
11:55
-
10:13
-
09:13
-
00:32
- 18 февраля 2021
-
22:10
-
21:18
-
20:13
-
16:43
-
15:35
-
14:14
-
13:33
-
12:54
-
12:34
-
12:00
-
11:44
-
11:35
-
11:00
-
10:39
-
10:39
-
10:14
-
01:02
-
00:34
- 17 февраля 2021
-
23:04
-
22:43
-
19:58
-
18:12