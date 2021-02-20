Вяльбе: преклоняюсь перед Тутберидзе, она величайшая женщина

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о своём отношении к заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе, а также рассказала об интересе к фигурному катанию.



«Знаете, мне кажется, сейчас слово «фигурное» должно уйти из этого спорта. Потому что сейчас он стал больше гимнастическим, акробатическим. Мне так кажется. Честно, я очень люблю фигурное катание. Но, мне кажется, всё, кроме танцев на льду, стало таким, ну, трэшем серьёзным.



Ну, а что, они фигурно катаются? Они прыгают, как настоящие акробаты. Нет, они катаются изящно, я ничего не говорю по этому поводу. Они все шикарные, их программы по части второй оценки превосходны. Но всё становится настолько жёстко спортивным… Для меня именно «фигурное» катание — это почти балет. Но сейчас мы этого уже почти не видим…



Вид спорта конкретно у девочек тоже очень сильно поменялся. И, мне кажется, его поменяла как раз Этери Тутберидзе. Прямо конкретно поменяла. Как тренер, я перед ней просто преклоняюсь. Она величайшая женщина», — приводит слова Вяльбе «РБК-Спорт».

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