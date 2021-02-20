Трусова: после перехода от Тутберидзе к Плющенко никого из друзей не потеряла

Двукратная чемпионка мира среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата Европы Александра Трусова прокомментировала слова директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева о том, что своим уходом к Евгению Плющенко расстроила бывших одноклассниц.
«Я занималась в индивидуальном порядке, поэтому своих одноклассников почти никогда не видела и даже по именам не знала. После перехода никого из друзей не потеряла. Все девочки из группы Этери Георгиевны общаются со мной так же, как общались раньше», — объяснила Трусова в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
Александра Трусова ушла из группы Этери Тутберидзе в мае 2020 и с того момента занимается в академии Евгения Плющенко.
«Сейчас переживаю за детей, которые учились с ней в классе. Они встречали её, провожали на соревнования, переживали за неё как за ученика школы. Потом они все становятся друзьями. Детская дружба — святая, её нельзя особо трогать и оценивать», — говорил Лайшев «Чемпионату» в середине октября.
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