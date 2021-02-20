Тарасова отреагировала на пародию Ягудина в свой адрес

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на видео олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании Алексея Ягудина, на котором он её спародировал.



«Хороших выходных!» — написала Тарасова на своей странице в «Инстаграме» под постом со скриншотом пародийного видео.

Фото можно посмотреть на странице Тарасовой в «Инстаграме».

Напомним, вчера, 19 января, Ягудин на своей странице в «Инстаграме» разместил видео. Он надел шубу, похожую на ту, в которой Тарасова стояла у бортика во время выступления учеников. Для создания образа Алексей использовал парик и очки.



Под руководством Тарасовой Ягудин стал тренироваться с сезона-1998/1999. Вместе с наставником Ягудин выиграл три из четырёх золотых медалей чемпионатов мира и олимпийское золото Игр 2002 года.