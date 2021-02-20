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Тарасова отреагировала на пародию Ягудина в свой адрес

Тарасова отреагировала на пародию Ягудина в свой адрес
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на видео олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании Алексея Ягудина, на котором он её спародировал.

«Хороших выходных!» — написала Тарасова на своей странице в «Инстаграме» под постом со скриншотом пародийного видео.

Фото можно посмотреть на странице Тарасовой в «Инстаграме».

Напомним, вчера, 19 января, Ягудин на своей странице в «Инстаграме» разместил видео. Он надел шубу, похожую на ту, в которой Тарасова стояла у бортика во время выступления учеников. Для создания образа Алексей использовал парик и очки.

Под руководством Тарасовой Ягудин стал тренироваться с сезона-1998/1999. Вместе с наставником Ягудин выиграл три из четырёх золотых медалей чемпионатов мира и олимпийское золото Игр 2002 года.

Алексей Ягудин спародировал тренера Татьяну Тарасову
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