Тарасова отреагировала на пародию Ягудина в свой адрес

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на видео олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании Алексея Ягудина, на котором он её спародировал.
«Хороших выходных!» — написала Тарасова на своей странице в «Инстаграме» под постом со скриншотом пародийного видео.
Фото можно посмотреть на странице Тарасовой в «Инстаграме».
Напомним, вчера, 19 января, Ягудин на своей странице в «Инстаграме» разместил видео. Он надел шубу, похожую на ту, в которой Тарасова стояла у бортика во время выступления учеников. Для создания образа Алексей использовал парик и очки.
Под руководством Тарасовой Ягудин стал тренироваться с сезона-1998/1999. Вместе с наставником Ягудин выиграл три из четырёх золотых медалей чемпионатов мира и олимпийское золото Игр 2002 года.
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