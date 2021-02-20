«На сто процентов правильное решение». Тарасова — о сотрудничестве Трусовой с Морозовым
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала своё мнение о решении Евгения Плющенко привлечь к работе с Александрой Трусовой известного хореографа и постановщика Николая Морозова.
«Вот это на сто процентов правильное решение. Коля Морозов может сделать её другой, он может помочь ей в выражении своего стиля, помочь в постановках программ, чтобы она была неповторимая. Я лично очень этому сотрудничеству рада. Думаю, и Коле с Сашей будет очень интересно работать, а нам будет интересно смотреть на результаты их труда», — приводит слова Тарасовой РИА «Новости».
Тарасова сотрудничала с Морозовым в начале 2000-х годов. Хореограф помог тренеру привести к победе на Олимпийских играх 2002 года Алексея Ягудина.
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