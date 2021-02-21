«Достать я могла всех в два счёта». Екатерина Боброва вспомнила о детских тренировках

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях российская фигуристка Екатерина Боброва вспомнила, как проходили детские тренировки.
«В детстве я была тем ещё ребёнком. Тогда, в 90-е, была очень популярна жвачка Stimorol. И я знала, что у моего тренера, Натальи Титовой, она всегда была.
Помню, однажды во время занятия ОФП быстро сделала все задания. Подхожу к тренеру, и она говорит: «Иди делай ещё». А я в ответ: «Сделаю, если «Стиморолчик» дадите». Наталью Николаевну это рассмешило, и она согласилась. Но зря. В следующий раз хитрая Катя, когда что-то сделала, подходила и говорила: «А «Стиморолчик»?
Но наши отношения были не всегда такими радужными. Достать я могла всех в два счёта.
Когда у меня что-то не получалось, Наталья Николаевна на меня кричала. А что ж ещё-то ей оставалось?️ Но и мне палец в рот не клади. Как вспоминает мой тренер, она тогда была просто в шоке. Ведь на крики тренера Катя стояла как вкопанная и исподлобья сквозь зубы злостно отвечала: «Не надо. На меня. Орать».
Вспоминая такие моменты, мы смеёмся, и эти истории стали уже легендами моего детства, которыми я теперь с радостью делюсь с вами. Этими маленькими историями я бы хотела поблагодарить Наталью Николаевну, которая открыла мне дорогу в мир фигурного катания. Нас с ней связывает множество моментов, и я всегда рада их вспоминать», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».
- 21 февраля 2021
-
10:08
-
00:11
-
00:01
- 20 февраля 2021
-
23:12
-
21:39
-
16:29
-
13:56
-
13:51
-
13:37
-
13:34
-
13:14
-
10:13
-
09:23
- 19 февраля 2021
-
21:09
-
20:27
-
20:02
-
18:26
-
11:55
-
10:13
-
09:13
-
00:32
- 18 февраля 2021
-
22:10
-
21:18
-
20:13
-
16:43
-
15:35
-
14:14
-
13:33
-
12:54
-
12:34
-
12:00
-
11:44
-
11:35
-
11:00
-
10:39