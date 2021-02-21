«Достать я могла всех в два счёта». Екатерина Боброва вспомнила о детских тренировках

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях российская фигуристка Екатерина Боброва вспомнила, как проходили детские тренировки.



«В детстве я была тем ещё ребёнком. Тогда, в 90-е, была очень популярна жвачка Stimorol. И я знала, что у моего тренера, Натальи Титовой, она всегда была.



Помню, однажды во время занятия ОФП быстро сделала все задания. Подхожу к тренеру, и она говорит: «Иди делай ещё». А я в ответ: «Сделаю, если «Стиморолчик» дадите». Наталью Николаевну это рассмешило, и она согласилась. Но зря. В следующий раз хитрая Катя, когда что-то сделала, подходила и говорила: «А «Стиморолчик»?

Но наши отношения были не всегда такими радужными. Достать я могла всех в два счёта.

Когда у меня что-то не получалось, Наталья Николаевна на меня кричала. А что ж ещё-то ей оставалось?️ Но и мне палец в рот не клади. Как вспоминает мой тренер, она тогда была просто в шоке. Ведь на крики тренера Катя стояла как вкопанная и исподлобья сквозь зубы злостно отвечала: «Не надо. На меня. Орать».



Вспоминая такие моменты, мы смеёмся, и эти истории стали уже легендами моего детства, которыми я теперь с радостью делюсь с вами. Этими маленькими историями я бы хотела поблагодарить Наталью Николаевну, которая открыла мне дорогу в мир фигурного катания. Нас с ней связывает множество моментов, и я всегда рада их вспоминать», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».