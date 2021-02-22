Екатерина Боброва: какую бы таблетку ты ни принял – ты не прыгнешь четверной

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва ответила на вопрос, существует ли допинг в российском спорте.
«Не буду говорить про каждый спорт, не знаю ответа на этот вопрос. Но могу сказать, что в фигурном катании его нет. Всё очень просто: какую бы таблетку ты ни принял – ты не прыгнешь четверной. Ты либо умеешь это делать, либо не умеешь. Либо умеешь красиво кататься, либо не умеешь, никакие таблетки тебе не помогут.
У нас были случаи допинга просто по незнанию. Где-то на сборах в Америке, в Европе, в Канаде у тебя заложило нос, ты не можешь ни есть, ни спать. Покупаешь пузырёк в аптеке, и ты не знал, что в этом безобидном пузырьке… Есть случаи, которые можно на пальцах одной руки пересчитать, такие случаи, когда спортсмен принимал по незнанию. У нас есть определённые моменты: если неизвестный препарат – отправляешь доктору сборной и в РУСАДА, чтобы точно всё было можно. И после этого можно принимать препарат. Но бывают юниоры, которые не знают», — приводит слова Бобровой «КП – Новосибирск».
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