Елена Ильиных: сын прокусил зарядку, все наши телефоны дружно разрядились

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных сообщила, что на время осталась без мобильной связи из-за своего сына Мира. Отцом ребёнка является артист балета Сергей Полунин.
«Вчера случился незапланированный digital detox, так как Мируся прокусил зарядку. И все наши телефоны дружно разрядились. Из минусов — успела написать только два сообщения (это мало) маме. Мам, прости, не было возможности снимать новые выкрутасы Мируси.
Из плюсов — успела приготовить завтрак и ужин, съездили погулять, посмотрели два фильма, искупались, болтали весь день и кайфовали. В общем, плюсов гораздо больше, по крайней мере на один день. А уже завтра едем в студию с Сергеем готовить хореографию для моего проекта.
P.S. Телефон зарядила и уже на связи", — написала Ильиных.
Пост доступен в «инстаграме» Елены Ильиных.
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