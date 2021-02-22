Елена Ильиных: сын прокусил зарядку, все наши телефоны дружно разрядились

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных сообщила, что на время осталась без мобильной связи из-за своего сына Мира. Отцом ребёнка является артист балета Сергей Полунин.

«Вчера случился незапланированный digital detox, так как Мируся прокусил зарядку. И все наши телефоны дружно разрядились. Из минусов — успела написать только два сообщения (это мало) маме. Мам, прости, не было возможности снимать новые выкрутасы Мируси.

Из плюсов — успела приготовить завтрак и ужин, съездили погулять, посмотрели два фильма, искупались, болтали весь день и кайфовали. В общем, плюсов гораздо больше, по крайней мере на один день. А уже завтра едем в студию с Сергеем готовить хореографию для моего проекта.

P.S. Телефон зарядила и уже на связи", — написала Ильиных.

Пост доступен в «инстаграме» Елены Ильиных.