Боброва объяснила, почему продала автомобиль, подаренный за победу на Олимпиаде в Сочи

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва рассказала, почему приняла решение продать автомобиль, подаренный ей за победу на Играх в Сочи. Часть вырученных средств была направлена на благотворительность.

«Я помню, первую машину мы получили в Сочи в 2014 году. Это действительно очень приятно, это очень важный подарок. Но когда я узнала, что это за машина… Она дорогая и большая. Огромная благодарность за такие подарки. Всегда хочется сказать спасибо, я не разбрасываюсь подарками. Но у меня уже была машина. И я поняла, что в любом случае буду её продавать. Я поняла, что это очень большая для меня машина. Когда посчитала, какие финансы выручу за проданную машину, поняла, что на эти деньги себе обновлю машину, маме куплю машину и ещё деньги останутся.

И, собственно, эти остаточные деньги – я поняла, что можно сделать нужную приятную вещь людям, которые нуждаются в них. Очень многие не понимают и не осознают, насколько бедствует большая часть планеты.

Я — за благотворительность", — приводит слова Бобровой «Комсомольская правда — Новосибирск».

Боброва в паре с Дмитрием Соловьёвым завоевала золото Олимпиады-2014 и серебро Игр-2018 в командных соревнованиях. Кроме того дуэт занял первое место на чемпионате Европы в 2013-м. В 2019 году Екатерина завершила профессиональную карьеру.