Плющенко — о проживании фигуристок в коттеджах: нет такого, чтобы пришли к нам без спроса

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал об условиях проживания для его подопечных. В январе Плющенко показал коттеджи, в которых проживают Алёна Косторная и Александра Трусова и олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Юлия Липницкая. Напомним, Косторная и Трусова тренируются под руководством Плющенко, Липницкая работает тренером в академии «Ангелы Плющенко».
«У нас большая территория. Спортсмены живут в одной стороне, мы – в другой. Мы сидели с Яной на карантине и всё это придумали. Купили у шестнадцати соседей участки. У многих были домики, мы их посносили, часть решили реконструировать. Надо было дать нашим девчонкам возможность не мотаться, не ездить никуда, не стоять в пробках. Чтобы они могли за тридцать секунд пройти от катка до дома, могли подольше восстанавливаться, отдыхать. Нет такого, чтобы они пришли к нам без стука, без спроса. Ребята из Питера, которые тоже у нас живут, приходят ко мне. Плавают в бассейне, иногда паримся вместе, наши девочки, бывает, готовят им завтрак, обед, ужин. То есть тренируйся, работай, показывай результат, и за тобой будут ухаживать», — цитирует Плющенко Tatler.
Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.
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