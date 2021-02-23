Евгений Плющенко: федерация на платья фигуристок выделяет 60 тыс. рублей. А надо 250 тыс.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о стоимости платьев для фигуристок.

«В год от федерации на костюм спортсмена выделяется шестьдесят тысяч рублей. Пошить платья на все программы на эти деньги невозможно: надо двести – двести пятьдесят тысяч. А если костюм неудачный? Мы вот в 2020-м пошили что Косторной, что Трусовой не по одному, а по три-четыре платья», — цитирует Плющенко Tatler.

Евгений также рассказал о переходе спортсменов в его группу.

«Поначалу было тяжело: я работал со всеми, а школа очень быстро выросла, за полгода стало восемьдесят детей. Я безумно выматывался: приходил домой, и мне ни до кого и ни до чего не было дела. Это была моя первая ошибка. И я начал менять систему. Разбил учеников на группы, поставил тренеров, а себе группу делать не стал. Это была вторая ошибка. Многие ребята сказали: «Раз вы не будете тренировать, мы пойдём в другие школы». Я сделал две свои группы, начал тренировать, и ко мне обратились несколько спортсменов из других школ. Я сказал: «Нет проблем, у меня есть возможность, я даю вам лёд». Это вызвало какую-то панику, гнев, что я переманил спортсменов, что я их купил. А я этим делом вообще не занимался никогда. Просто однажды сказал, что придёт время, у меня будет каток и у меня будут заниматься хорошие спортсмены, у меня есть на это финансы и условия», — сказал Плющенко.