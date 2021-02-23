Евгений Плющенко — об учениках: кто-то сделал первый тройной прыжок — я ему 30 тыс. рублей

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о премиях для своих учеников.

«Премии из своего кармана? Не всем и не всегда, но практически всем. За призовые места. Или кто-то сделал первый тройной прыжок – я ему пять, десять, пятнадцать, тридцать тысяч рублей.

Многое получилось, многое не получилось. На это есть причины. Мы работаем, поставили перед собой задачи, надо их теперь реализовывать. Сезон был сложный, непонятный, но я сразу сказал, что мы готовимся к будущему. Мы, как солдаты, должны быть готовы к чемпионату мира, чемпионату Европы, Олимпийским играм. Чемпионат России – старт ответственный, но не самый главный», — приводит слова Плющенко Tatler.

Плющенко также рассказал о финансовой составляющей его работы.

«Это может стать бизнесом, только если сдавать каток в аренду полностью. А если содержать группы, которые у нас есть, и платить зарплаты всему коллективу, дай бог выйти в ноль. Когда я снимал каток, каждый год у меня было минус двенадцать миллионов рублей. Это при наличии ста двадцати детей. Двадцать четыре миллиона за два года я просто выкинул. Но мы понимали, что надо это сделать, хотя можно было разогнать большинство, оставить одну группу. Но мне нужно было посмотреть, смогу ли я», — сказал Плющенко.