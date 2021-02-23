Загорски и Гурейро ответили на вопрос о соперничестве команд Загитовой и Медведевой

Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро прокомментировали соперничество команд Алины Загитовой и Евгении Медведевой на Кубке Первого канала. Напомним, Загорски и Гурейро одержали победу в составе команды Загитовой.

«Мы не сражались против кого-то. Мы сражались за свою команду. Был настрой доказать, что наша команда – первая, а не чья-то – вторая. А ещё для нас с Джоном было важно понять, как себя ощущаешь в командном турнире. Мы не знали, насколько устаёшь после первого дня, успеваешь ли восстановиться ко второму. Но второй день пошел на ура, это было очень круто», — цитирует Загорски «Комсомольская правда».

«Нам важно было почувствовать себя командой. И когда я на второй день оглянулся вокруг, то понял: это получилось, да, мы команда, и даже с кем мы раньше особо не общались и не переписывались, держались в ней вместе. Но во второй команде, как я понял, была такая же дружная атмосфера», — добавил Гурейро.