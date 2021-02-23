Жена Плющенко — о сыне Саше: если бы родился в другой семье, ему было бы сложно выбиться

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала, что её муж мечтал создать для учеников прекрасные условия.

«Наверное, этот бизнес выстрелит, когда будет три тренировочные арены – можно будет какой-то лёд сдавать. Зарабатывать на рекламных контрактах, как на шоу. Сейчас все шоу заблокированы, мы потеряли огромные деньги. Инвестируем всё, что заработали за нашу жизнь. Но Женя всегда мечтал, чтобы у нынешних спортcменов были условия, которых не было у него. Он же жил в шестиметровой комнатке с крысами, мышами, даже во время Олимпиад спал в машине. Не было тогда условий.

Сейчас – другое время. Говорят «Плющенко стал Плющенко, потому что он рвал и метал» – такого теперь уже не будет. Талантливым детям надо помогать. Наши друзья из Москвы, Питера спрашивают: «Что вам подарить?» Мы говорим: «Не надо ничего, если хотите сделать нам приятное, помогите талантливым детям». Вот так, например, Лена Вайнштейн, декоратор, уже третий год поддерживает одного спортсмена. Ей присылают видео этого мальчика, потому что он из другого города. Из очень средней семьи. И он знает, что у него есть крёстная фея. Оля и Антон Смирновы стали помогать маленькой девочке Лизе. Она очень одарённая, папа таксует по ночам, чтобы только исполнить ее мечту быть фигуристкой.

Фигурное катание недешёвый вид спорта. Я смотрю по Саше (сын Рудковской и Плющенко — Прим. «Чемпионата»). Он очень талантливый мальчик, но если бы родился в другой семье, ему было бы сложно выбиться. При своём таланте он проигрывал бы тем, кто брал бы количеством льда», — цитирует Рудковскую Tatler.