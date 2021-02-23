Евгений Плющенко поблагодарил Этери Тутберидзе за работу с Вероникой Жилиной

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко оценил потенциал юных фигуристок которые работают в его группе.

«София Сарновская уже прогрессирует, владеет практически всеми тройными прыжками, а ей всего восемь лет.

Софья Титова пришла ко мне два года назад с двойными прыжками, занимала 22-к место. Сейчас владеет всеми тройными, на подходе – четверные", — приводит слова Плющенко Tatler.

Евгений также поблагодарил Этери Тутберидзе, которая ранее работала с его нынешней подопечной Вероникой Жилиной.

«Вероника сделала впервые в карьере аксель в три с половиной оборота и тройной тулуп. Я этим горжусь и хочу сказать большое спасибо её предыдущему тренеру и её маме Людмиле Николаевне Алферовой, которая работает с ней», — сказал Плющенко.