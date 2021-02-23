18-летняя фигуристка Самодурова поздравила мужчин с 23 Февраля и показала фото в белье

Российская фигуристка Софья Самодурова опубликовала свежий пост на своей странице в «Инстаграме». Самодурова поздравила мужчин с праздником 23 Февраля.

«С 23 Февраля, наши защитники», — написала 18-летняя спортсменка, прикрепив текст к своим фотографиям в белье.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Софьи Самодуровой.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту.

«Фото просто потрясные. Как голливудская актриса тут».

«Ну что за красота такая».

«Самая обаятельная и привлекательная!»

«Спасибочки! Очень-очень вдохновенные фото!»

Софья Самодурова — чемпионка Европы 2019 года, бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» 2018 года, серебряный призёр этапа Гран-при «Кубок Ростелеком» 2018 года.