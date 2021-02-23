18-летняя фигуристка Самодурова поздравила мужчин с 23 Февраля и показала фото в белье
Российская фигуристка Софья Самодурова опубликовала свежий пост на своей странице в «Инстаграме». Самодурова поздравила мужчин с праздником 23 Февраля.
«С 23 Февраля, наши защитники», — написала 18-летняя спортсменка, прикрепив текст к своим фотографиям в белье.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Софьи Самодуровой.
Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту.
«Фото просто потрясные. Как голливудская актриса тут».
«Ну что за красота такая».
«Самая обаятельная и привлекательная!»
«Спасибочки! Очень-очень вдохновенные фото!»
Софья Самодурова — чемпионка Европы 2019 года, бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» 2018 года, серебряный призёр этапа Гран-при «Кубок Ростелеком» 2018 года.
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