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18-летняя фигуристка Самодурова поздравила мужчин с 23 Февраля и показала фото в белье

18-летняя фигуристка Самодурова поздравила мужчин с 23 Февраля и показала фото в белье
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Российская фигуристка Софья Самодурова опубликовала свежий пост на своей странице в «Инстаграме». Самодурова поздравила мужчин с праздником 23 Февраля.

«С 23 Февраля, наши защитники», — написала 18-летняя спортсменка, прикрепив текст к своим фотографиям в белье.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Софьи Самодуровой.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту.

«Фото просто потрясные. Как голливудская актриса тут».
«Ну что за красота такая».
«Самая обаятельная и привлекательная!»
«Спасибочки! Очень-очень вдохновенные фото!»

Софья Самодурова — чемпионка Европы 2019 года, бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» 2018 года, серебряный призёр этапа Гран-при «Кубок Ростелеком» 2018 года.

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