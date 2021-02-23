Елена Ильиных показала семейные фото и поздравила мужчин с 23 Февраля

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных на своей официальной странице в «Инстаграме» разместила поздравление с Днём защитника Отечества. Пост Елена сопроводила семейными фотографиями.
«С Праздником, мои любимые мужчины! Самое главное, чтобы вы всегда были сыты, для всего остального есть я», — написала Ильиных.
Фотографии можно посмотреть на официальной странице Ильиных в «Инстаграме».
На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду.
Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это. Елена в паре с Кацалаповым также стала бронзовым призёром чемпионата Европы 2012 года, серебряным призёром чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов, трёхкратным серебряным призёром чемпионатов России (2012, 2013, 2014).
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