Елена Ильиных показала семейные фото и поздравила мужчин с 23 Февраля

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных на своей официальной странице в «Инстаграме» разместила поздравление с Днём защитника Отечества. Пост Елена сопроводила семейными фотографиями.

«С Праздником, мои любимые мужчины! Самое главное, чтобы вы всегда были сыты, для всего остального есть я», — написала Ильиных.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Ильиных в «Инстаграме».

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду.



Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это. Елена в паре с Кацалаповым также стала бронзовым призёром чемпионата Европы 2012 года, серебряным призёром чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов, трёхкратным серебряным призёром чемпионатов России (2012, 2013, 2014).