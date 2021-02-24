Жулин: непонятно, как готовится Коляда. Иногда катается, иногда — провал

Двукратный олимпийский призёр в танцах на льду Александр Жулин поделился мнением о составе российской команды на чемпионат мира по фигурному катанию.



«Если Кондратюк откатается так же, как на командном, то у него просто огромные шансы. Как распределятся по местам, так на чемпионат мира и поедут. Коляда уже едет. Основная заруба — Кондратюк, Алиев и Игнатов. Логично брать на чемпионат мира именно победителя Кубка. Необязательно, но каково человеку осознавать, что он победил, но не поедет», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.



Также Жулин высказал мнение о готовности российских фигуристов к мировому первенству: «Сложно сказать, кто лучше готов к чемпионату мира. Непонятно, как готовится Коляда. Иногда он катается, иногда у него провал. Понятно, что их стало гораздо меньше. Из претендентов на чемпионат мира я в Синицыну и Кацалапова верю больше, чем в Алиева. Они чемпионы Европы, и прыжков нет. Тут сложно, одна ошибка может лишить тебя всего. Ты можешь быть круто готов, но первый элемент проваливаешь, и вся программа у тебя идёт по-другому»



Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 22 по 28 марта в Стокгольме (Швеция). Россияне будут представлять не как сборная России, а как команда национальной федерации. Конкретное название команды пока неизвестно.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Швеции пройдёт в срок! Но без сборной России Спустя два года главный турнир планеты всё-таки состоится! Или рано радуемся?