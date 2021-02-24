Ирина Слуцкая рассказала, в какую сторону прыгают фигуристы

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая на своей странице в «Инстаграме» рассказала, в какую сторону прыгают фигуристы во время выступлений.

«Продолжаю развенчивать мифы на льду. На этот раз поговорим о том, в какую сторону всё-таки прыгают фигуристы: вправо или влево. На самом деле, возможны оба варианта. И всё дело в физиологии. Правши обычно прыгают в левую сторону, а левши — в правую.



Во время прыжка работает ведущая рука: ею мы закручиваемся. Поэтому тем, у кого сильнее правая сторона, удобнее закручивать себя правой рукой влево. И наоборот», — написала Слуцкая.

Слуцкая — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира (2002, 2005), первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006), четырёхкратная победительница финалов серии Гран-при (1999—2000, 2000—2001, 2001—2002, 2004—2005). О завершении карьеры Ирина объявила в ноябре 2006 года.