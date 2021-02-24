Камила Валиева: Этери Георгиевна, спасибо за то, что Вы для нас делаете!

Российская фигуристка Камила Валиева поздравила с днём рождения своего тренера Этери Тутберидзе. Заслуженному тренеру России сегодня, 24 февраля, исполняется 47 лет.

«Этери Георгиевна, с днём рождения! Спасибо Вам за то, что Вы для нас делаете! Пусть будет у Вас вдоволь любви, успехов, признания, внимания, здоровья, вдохновения и удачи», — написала Валиева в своём «инстаграме».

Валиева — чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании. В сезоне-2020/2021 Камила дебютировала во взрослых национальных соревнованиях. Фигуристка выиграла один из этапов Кубка России и стала серебряным призёром чемпионата страны. За произвольную программу Валиева, исполнившая два четверных тулупа, получила оценку, превысившую мировой рекорд Александры Трусовой. Её оценка по сумме двух программ также оказалась выше лучшего в мире достижения, принадлежавшего Алёне Косторной.