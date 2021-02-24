Турсынбаева — Тутберидзе: пусть у вас всё будет хорошо, вы это заслужили как никто другой

Серебряный призёр чемпионата мира 2019 года казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева поздравила с днём рождения тренера Этери Тутберидзе, которой сегодня, 24 февраля, исполняется 47 лет.

«С днём рождения, Этери Георгиевна. Спасибо за ваше терпение. Пусть у вас всегда всё будет хорошо, вы это заслужили как никто другой», — написала Турсынбаева.

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Турсынбаева — серебряный призёр чемпионата мира 2019 года, серебряный призёр чемпионата четырёх континентов 2019 года, серебряный призёр Универсиады 2019 года, многократная чемпионка Казахстана, первая взрослая фигуристка в истории, исполнившая четверной прыжок (сальхов) на официальных соревнованиях.