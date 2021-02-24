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«Попробуй повтори». Плющенко показал, как его сын совершил 44 оборота вокруг своей оси

«Попробуй повтори». Плющенко показал, как его сын совершил 44 оборота вокруг своей оси
Фигурное катание / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко показал, как его восьмилетний сын Александр на тренировке сделал 44 оборота во вращении «волчок».

Видео он разместил в своём «инстаграме», подписав: «Попробуй повтори». Супруга Плющенко и мама Александра музыкальный продюсер Яна Рудковская добавила: «Круто, рекорд 46 (оборотов) был у него вроде! Надо перебить».

В комментариях пользователи отметили: «Уникальный мальчик, гордость родителей!», «Этот ребёнок, эта Личность вызывает огромное уважение и восхищение», «Голова кругом при просмотре».

Ранее Рудковская говорила, что если бы Саша родился в другой семье, ему было бы сложно выбиться: «Фигурное катание — недешёвый вид спорта. Саша — очень талантливый мальчик, но при всём своём таланте он проигрывал бы тем, кто брал бы количеством льда».

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Евгения Плющенко.

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