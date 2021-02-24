«Лучший тренер на всей планете!» Загитова поздравила Тутберидзе с днём рождения

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова поздравила тренера Этери Тутберидзе с днём рождения.
«Этери Георгиевна, поздравляю Вас с Днём рождения! Для меня Вы лучший тренер на всей планете! С Вами мы прошли путь к олимпийскому золоту и другим медалям, и я очень горжусь, что однажды мне посчастливилось попасть к Вам в группу.
Вы не просто тренируете, Вы создаёте фигурное катание, вкладывая всю свою душу, и мы, Ваши ученики, хотим на Вас равняться.
Я желаю Вам крепчайшего здоровья, огромного терпения, великолепных программ, вдохновения, красоты, новых проектов и новых побед!!! Пусть у Вас всё получается и всё задуманное сбывается! Будьте счастливы!» — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».
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