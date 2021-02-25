Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Алексей Ягудин — Этери Тутберидзе: держитесь своего курса, он победный!

Алексей Ягудин — Этери Тутберидзе: держитесь своего курса, он победный!
Фигурное катание / Гран-при 0

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поздравил с днём рождения тренера Этери Тутберидзе. Вчера, 24 февраля, заслуженному тренеру России исполнилось 47 лет.

«Поздравляю, Этери Тутберидзе! Держитесь своего курса, он победный!» — написал Ягудин.

Пост доступен в «инстаграме» Алексея Ягудина

Тутберидзе, в частности, подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и серебряного олимпийского призёра Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, серебряного призёра чемпионата мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алёну Косторную, призёров чемпионатов Европы Сергея Воронова, Мориса Квителашвили, Анну Щербакову и Александру Трусову. Косторная и Трусова позднее перешли к тренеру Евгению Плющенко.

Евгений Плющенко поблагодарил Этери Тутберидзе за работу с Вероникой Жилиной
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021