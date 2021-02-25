Алексей Ягудин — Этери Тутберидзе: держитесь своего курса, он победный!

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поздравил с днём рождения тренера Этери Тутберидзе. Вчера, 24 февраля, заслуженному тренеру России исполнилось 47 лет.
«Поздравляю, Этери Тутберидзе! Держитесь своего курса, он победный!» — написал Ягудин.
Пост доступен в «инстаграме» Алексея Ягудина
Тутберидзе, в частности, подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и серебряного олимпийского призёра Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, серебряного призёра чемпионата мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алёну Косторную, призёров чемпионатов Европы Сергея Воронова, Мориса Квителашвили, Анну Щербакову и Александру Трусову. Косторная и Трусова позднее перешли к тренеру Евгению Плющенко.
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