Алексей Ягудин — Этери Тутберидзе: держитесь своего курса, он победный!

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поздравил с днём рождения тренера Этери Тутберидзе. Вчера, 24 февраля, заслуженному тренеру России исполнилось 47 лет.

«Поздравляю, Этери Тутберидзе! Держитесь своего курса, он победный!» — написал Ягудин.

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Тутберидзе, в частности, подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и серебряного олимпийского призёра Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, серебряного призёра чемпионата мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алёну Косторную, призёров чемпионатов Европы Сергея Воронова, Мориса Квителашвили, Анну Щербакову и Александру Трусову. Косторная и Трусова позднее перешли к тренеру Евгению Плющенко.