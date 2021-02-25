«Огненная леди». Подписчики оценили фото фигуристки Самодуровой в прозрачном платье

Российская фигуристка Софья Самодурова продемонстрировала фото в прозрачном красном платье.

«Сегодня я надела своё красное платье», — подписала снимок Самодурова.

Пост доступен в «инстаграме» Софьи Самодуровой

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:

«Огненная леди».

«Красота».

«Вау! Неземная красота».

«Ай да Софьюшка! Какая красавица!»

«Ну очень хороший образ, Софья Вячеславовна».

Софья Самодурова — чемпионка Европы 2019 года, бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» 2018 года, серебряный призёр этапа Гран-при «Кубок Ростелеком» 2018 года. Самодурова родилась в Красноярске, но с детства живёт и тренируется в Санкт-Петербурге. На данный момент она занимается в группе Алексея Мишина.