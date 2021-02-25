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«Огненная леди». Подписчики оценили фото фигуристки Самодуровой в прозрачном платье

«Огненная леди». Подписчики оценили фото фигуристки Самодуровой в прозрачном платье
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Российская фигуристка Софья Самодурова продемонстрировала фото в прозрачном красном платье.

«Сегодня я надела своё красное платье», — подписала снимок Самодурова.

Пост доступен в «инстаграме» Софьи Самодуровой

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:
«Огненная леди».
«Красота».
«Вау! Неземная красота».
«Ай да Софьюшка! Какая красавица!»
«Ну очень хороший образ, Софья Вячеславовна».

Софья Самодурова — чемпионка Европы 2019 года, бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» 2018 года, серебряный призёр этапа Гран-при «Кубок Ростелеком» 2018 года. Самодурова родилась в Красноярске, но с детства живёт и тренируется в Санкт-Петербурге. На данный момент она занимается в группе Алексея Мишина.

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